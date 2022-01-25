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Омикрон выявлен в 7 муниципалитетах Псковской области

Омикрон выявлен в 7 муниципальных образованиях Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

В Пскове зарегистрировано 16 заболевших коронавирусом данного штамма, в Новосокольническом районе — 5, в Великих Луках — 3, в Пушкиногорском районе — 2, в Красногородском, Гдовском и Себежском — по 1.

24 января из ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора была получена информацию о выделении в 29 пробах штамма омикрон вируса SARS-CoV-2. Данные пробы были взяты у граждан Псковской области. Всего в научный институт было направлено 162 пробы. Удельный вес инфицированных омикроном составил почти 18%.

Из них в форме ОРВИ протекают 25 случаев, в форме внебольничной пневмонии – 3 случая.

Активно выявлен 1 случай бессимптомного течения инфекции.

Напомним, с 17 по 23 января заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 41,3%.

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Омикрон выявлен в 7 муниципалитетах Псковской области

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