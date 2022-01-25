В Пскове продолжаются поиски пропавшего в декабре глухого мужчины
В Пскове разыскивают пропавшего 44-летнего Романа Васильева, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
С 17 декабря 2021 года местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 176 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы тёмно-русые, короткая стрижка с проседью, глаза зелёные.
Был одет в светло-зеленую куртку на молнии, синие джинсы, камуфляжные сапоги. Особые приметы: общается жестами.
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