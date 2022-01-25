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Общество

Жители Псковской области подали 450 заявлений о получении электронных квитанций за услугу обращения с ТКО

450 заявлений о получении электронных квитанций об оплате услуги обращения с ТКО подано жителями Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в филиале ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

С 1 сентября прошлого года у жителей области появилась возможность электронного получения квитанций для оплаты услуги обращения с ТКО. Это стало возможным благодаря совместной работе филиала ООО «Экопром» и АО «Псковские коммунальные системы».

В первую очередь, получение электронных квитанций актуально для тех, кому они не приходят на бумажном носителе или приходят с большими задержками во времени. Причём квитанции и чек об оплате приходят сразу же после момента их отправления на электронную почту, указанную в заявлении, что позволяет их распечатать в любой момент для предоставления в органы соцзащиты.

Для получения квитанции в электронном виде нужно просто заполнить форму заявления с указанием адреса электронной почты, приложить копию документа о собственности на жилое помещение и направить в адрес регионального оператора ТКО на ro_pskov@mehuborka.ru либо ЕРЦ АО «ПКС» на info@pkspskov.ru. Форму заявления можно скачать здесь.

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