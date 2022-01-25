«Главная тема с Надеждой Назаренко»: самостоятельные дети или безалаберные взрослые

19:48, 25 января 2022, ПАИ

Как двое пятилетних малышей прошли одни через весь Псков и никто из взрослых не обратил на это внимания? Об этом – в новом выпуске программы от 25 января.