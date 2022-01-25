Академики РАН предложили изучать историю вне центричности Европы

20:17, 25 января 2022, ПАИ

Больше времени в изучении истории предлагают академики Российской академии наук уделить странам Азии, Африки, Латинской Америки, а также СНГ и Прибалтики. Неплохо было бы обратить внимание на изучение истории северных стран, всё-таки Россия далеко не экваториальная страна. Об этом пишет Telegram-канал «Мы псковские».

Преподаватели истории согласны с изменением курса, но в сторону уменьшения москвоцентризма. Было бы интересно изучить вечевую историю Пскова и Великого Новгорода. После 1 февраля концепция будет передана на обсуждение экспертам, а к 1 сентября 2022 года, по расчётам авторов, она должна быть утверждена.