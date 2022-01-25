Спортсменки Пустошки проиграли в мини-футболе Пскову, но стали бронзовыми призёрами соревнований
Финальные соревнования по мини-футболу в рамках 17-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу» (возрастная группа 2004–2005 г. р., девушки) прошли в посёлке Писковичи 24-25 января, сообщает паблик «Мини-футбол г. Пустошка».
Спортсменки из Пустошки стали бронзовыми призёрами: проиграли Пскову (1:3), Кунье (1:4), дважды обыграли Невель (3:0 и 3:0). Лучшим игроком признана Алина Панфиленок.
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Спортсменки Пустошки проиграли в мини-футболе Пскову, но стали бронзовыми призёрами соревнований
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