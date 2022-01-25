Депутаты Псковского Собрания депутатов встретились с воспитанниками Красногородского района

22:18, 25 января 2022, ПАИ

Уже третий год подряд проходит в Псковской области акция «Ёлка желаний». В ней участвуют дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и воспитанники социальных учреждений. Об этом сегодня нам сообщает корреспондент газеты «Заря». Любой желающий может исполнить материальные и нематериальные желания ребят. И хотя новогодние праздники позади, желания детей продолжают сбываться.

25 января в роли добрых волшебников для четверых ребят из школ-интернатов Красногородского района выступили депутаты Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих и Андрей Козлов.

В сопровождении главы района Валентины Понизовской они побывали в специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Егор, Иван и Илья просили у Деда Мороза спортивную форму, кроссовки и футбольные мячи. И сегодня депутаты исполнили желания мальчишек. Также сладкие подарки от администрации района привезла и Валентина Владимировна.

После примерки новой формы состоялось чаепитие с пирогами, испечёнными воспитанниками интерната.

За чаем ребята рассказали о себе, откуда они приехали, как оказались в школе-интернате. Когда гости поинтересовались, чем они занимаются помимо учёбы, мальчишки оживились. С воодушевлением они рассказывали о школьной ферме, где ухаживают за животными: учатся косить, заготавливать сено, доить коров. Поделились радостью: у одной из коровок недавно родился телёнок. «А на приусадебном участке у нас растёт много разных овощей – огурцы, морковка, лук. Мы сами сажаем и поливаем», – хвастается Иван.

Осмелевший Егор даже поинтересовался у Игоря Ивановича, не знает ли он Ивана Николаевича Цецерского. Оказывается, мальчик запомнил его, когда находился в детской деревне SOS. «Передайте ему, пожалуйста, от меня привет, когда увидите. Он много сделал хорошего для меня, помогал, даже на руках носил», – попросил Егор.

Поговорили, как водится в мужской компании, о девчонках. Оказалось, что из 82 воспитанников интерната девочек всего двенадцать. «А ведь у нас в областном Собрании тоже проблема с девочками, – с улыбкой заметил Андрей Козлов. – Тоже из 26 депутатов всего четыре девочки. Так что у нас с вами похожая ситуация».

Когда счастливые ребята убежали хвастаться подарками, разговор переключился на более серьёзные темы.

«Мальчишки приехали к нам из разных районов области. У некоторых даже были приёмные семьи, но жизнь у них не всегда складывалась ровно, – делится директор учреждения Юлия Кочешкова. – Наши дети с поломанными судьбами. Несмотря на свой юный возраст, они уже многое повидали и многое пережили. Мы стараемся создать для них не только комфортные условия проживания в нашем интернате, но и дать тепло, любовь, ощущение нужности в этой жизни – всё, чего они были лишены ранее. У многих из наших детей страшные труднопроизносимые диагнозы. Работать с ними – очень тяжёлый труд. Некоторые не выдерживают такой эмоциональной нагрузки, уходят. Поэтому коллектив наш состоит из людей, всецело отдающих себя этим детям. Мы – большая дружная семья, которой так не хватало им в жизни».

25 января исполнилось и желание Вани Олехнова, воспитанника Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Агрошкола».

Иван пожелал приобрести экипировку футболиста для занятий спортом. Сегодня он получил свой заветный подарок из рук Андрея Козлова. К сожалению, вручение подарка прошло в весьма стеснённых условиях – на крыльце школы. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за неблагоприятной обстановки в связи с обнаружением нескольких случаев заболевания педагогов учреждения. В связи с этим в учреждении проводятся все необходимые профилактические мероприятия. Но Ваню обстановка не смутила – ведь главное, что его желание исполнилось.



