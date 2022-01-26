89 рисунков победителей международного конкурса «Мы – дети Космоса» увидят псковичи

08:17, 26 января 2022, ПАИ

2 февраля в 16:00 в музейном комплексе «Двор Постникова» откроется выставка победителей международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Выставку представляет благотворительный фонд имени Е. И. Рерих совместно с Международным центром Рерихов, которые в 2016 году выступили организаторами проекта при поддержке Российской академии художеств.



«Это единственный в мире детский конкурс, посвященный космизму – особому направлению изобразительного искусства, в котором Космос предстает в виде духовного пространства мысли, чувства, света и красоты», - уточнили в пресс-службе.



На выставке будет представлено 89 лучших рисунков. В произведениях детей возрастом от 5 до 14 лет отражены философские размышления на темы: «Я живу в Космосе, а Космос живет во мне», «Красота – основа Космоса», «Космос глазами сердца», «Симфония Великого Космоса» и «Космос – это радуга Света».

В России и за рубежом состоялось уже более 70 таких выставок. До приезда в Псков работы юных художников экспонировались в Москве – Общественной палате Российской Федерации, Государственном музее современной истории России и Центральном Доме ученых, в Музее изобразительных искусств г. Калининграда, в Александровском художественном музее, в старейшем литературном музее России – Государственном музее имени А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина в Казани.

Конкурс «Мы – дети Космоса» отмечен дипломом национальной премии «Гражданская инициатива» как одна из лучших общественных инициатив в области культуры.