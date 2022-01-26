Международный день таможенника отмечается 26 января

07:26, 26 января 2022, ПАИ

26 января во всем мире отмечается Международный день таможенника — профессиональный праздник всех работников таможенных служб планеты, сообщает calend.ru.

В ноябре 1952 года вступила в силу Конвенция об образовании Совета таможенного сотрудничества. 26 января 1953 года в Брюсселе состоялась первая сессия Совета таможенного сотрудничества, в 1994 году получившего свое нынешнее название — Всемирная таможенная организация, ВТАО. На ней были представлены главами своих таможенных служб 17 стран Европы.

Спустя 30 лет, в 1983 году, именно этот день был выбран в качестве ежегодного праздника Международного дня таможенника. Идеи таможенного сообщества получили большой отклик.

Достаточно быстро из скромной организации, объединяющей ограниченное число европейских государств, Совет таможенного сотрудничества превратился в авторитетную организацию международного масштаба. Всемирная таможенная организация объединяет 183 государства-члена, которые управляют более 98% всей международной торговли. Три четверти из них являются развивающимися странами.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 800 тысяч человек — такова общая численность таможенников во всем мире. Российская таможенная служба, насчитывающая 68 тысяч человек, является одной из крупнейших. Свой национальный профессиональный праздник российские таможенники отмечают 25 октября.