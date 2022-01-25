Во Владимирской области врачи начали работать только на пандемию
Во Владимирской области приостанавливается оказание плановой амбулаторной медицинской помощи и проведение диспансеризации. Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, такие меры вызваны угрозой распространения нового штамма коронавируса — «Омикрон». Об сообщили в информационном агентсте «REGNUM» .
С 26 января приостановлено проведение профилактических медицинских осмотров и оказание плановой медицинской помощи взрослым в амбулаторных условиях.
Исключение составляют пациенты, чьи жизнь и здоровье могут оказаться под угрозой из-за отсрочки медпомощи.
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