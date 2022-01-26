Встреча на «Седьмом небе». Пельмени, шпоры, бессонница и другие навыки студентов
Каждый вторник и четверг на радиостанции «Седьмое небо» в эфир выходит программа «Место встречи». На протяжении двух часов ведущие общаются на различные темы, дарят позитив и разыгрывают подарки. Один из способов забрать приз – интерактив. В эфире озвучивается тема, а слушатели присылают свои мысли в чаты.
Сегодня слушатели назвали массу навыков и умений, которыми должен обладать настоящий студент. Предлагаем вашему вниманию топ самых оригинальных из них:
1. Знать наизусть книгу рецептов пельменей.
2. «Лить воду», пока не поставят зачёт.
3. Выспаться за три остановки.
4. Уметь переваривать любые просроченные продукты.
5. Уметь рассчитать дозу кофе и энергетика, которая не приведёт к летальному исходу.
6. Уметь не пахнуть грязными носками.
7. Уметь вести разговоры на темы, в которых не понимаешь ровным счётом ничего.
8. Уметь дрессировать общажных тараканов.
9. Убедительно говорить: «Я учил».
10. Знать 1001 отмазку при опоздании.
Своими мыслями и предложениями псковичи делятся каждый вторник и четверг на волне 107.1FM. Присоединяйтесь! Слушайте, пишите, звоните и получайте подарки. Самые оригинальные ответы будем публиковать в нашем топе. До встречи на нашем сайте и радио «Седьмое небо»!
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