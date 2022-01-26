Сильный туман ожидается в Псковской области

08:28, 26 января 2022, ПАИ

Утром и в первой половине дня 26 января местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 м и менее, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Возможно ухудшение видимости на дорогах.

Ожидается также облачная с прояснениями погода. Днем без существенных осадков, ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный. Температура днем -3...-8, ночью -5...-10 градусов.

В Пскове днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура днем -4...-6. В Великих Луках днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура днем -5...-7 градусов.