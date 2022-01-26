ВАЗ-21061 не выдержал испытания дрифтом и сгорел на парковке торгового центра Fjord Plaza
ВАЗ-21061 2005 года выпуска не выдержал испытания дрифтом и сгорел на парковке торгового центра Fjord Plaza (деревня Борисовичи Псковского района), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Возгорание произошло около часа ночи 26 января. Автомобиль выгорел изнутри по всей площади. Предположительная причина - аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке. Очевидцы сообщают, что незадолго до этого молодые люди дрифтовали на отечественном автомобиле.
В результате происшествия никто не пострадал.
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