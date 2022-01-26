Полярное сияние в Черняковицах запечатлел псковский астроном-любитель

09:15, 26 января 2022, ПАИ

Полярное сияние запечатлел псковский астроном-любитель Петр Митрофанов в ночь на 26 января. Фотографии он разместил на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Слабое полярное сияние наблюдалось этой ночью. Снимок сделан вблизи деревни Черняковицы Псковского района», – рассказал Петр.

Ранее в клубе любителей астрономии Псковской области сообщили, что составляют карту интересных мест для наблюдения за звёздами.