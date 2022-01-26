Более 359 млн человек в мире заразились COVID-19

09:31, 26 января 2022, ПАИ

По состоянию на утро 26 января в мире зарегистрировано 359 373 848 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 634 806 человек. Количество выздоровевших – 284 789 746.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 73 449 185. В этой стране от коронавируса умерло 894 880 человек, выздоровело – 45 119 980.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на шестом месте. Здесь коронавирусом заболело 11 241 109 человек, 10 071 740 пациентов выздоровело, 327 448 – умерло.