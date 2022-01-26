Полиция Великих Лук разыскивает пропавшего мужчину

09:40, 26 января 2022, ПАИ

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение пропавшего без вести Леоненкова Сергея Николаевича 18.01.1979 года рождения, который 23.01.2022 в дневное время суток выехал с работы на автомашине «Ауди 80» синего цвета, и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Сергея Леоненкова, просят обратиться по телефонам ОМВД России по г. Великие Луки: дежурная часть 8 (81153) 5-27-94 или 8 (906) 223-11-28, 8 (911) 883-38-83. Пресс-служба ОМВД России по г. Великие Луки.