В Псковской области на передержку отдают ручного енота

09:54, 26 января 2022, ПАИ

В Псковской области на полгода отдают на передержку ручного енота. Объявление разместила хозяйка животного на популярном интернет-сервисе для размещения объявлений.

Девушка рассказала, что её подопечный приучен гулять на поводке, и отметила, что отдавать его будет только людям, которые точно знают, как обращаться с подобными животными. Кроме того, в обязательном порядке будет составлен договор.

«Мы приезжаем к вам, смотрим, где будет жить наш любимец, какие вы для него сможете дать условия. Фото и видео обязательно нужно будет присылать, хотя бы раза два в неделю. Об этом будет написано в договоре, который вы будете заполнять и подписывать», – отметила девушка.

Желающему взять енота на передержку заплатят символическое вознаграждение, 1000 рублей. «Вы просто живете с животным. В первую очередь себе в удовольствие. С ним не соскучишься. Еду мы будем покупать сами. Мы знаем, сколько и чего ему нужно строго на месяц», – написала хозяйка животного.

Также она отметила, что животное отдается только жителям Печор или Пскова.