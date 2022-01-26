Когда и чем нужно ревакцинироваться, рассказали псковичам
Когда можно идти на ревакцинацию, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
Один из них интересовался, когда следует повторно прививаться от коронавируса, если вакцинация была пройдена в августе. Анастасия Повторейко ответила, что повторная вакцинация проводится через 6 месяцев.
Также люди спрашивают, чем лучше проводить ревакцинацию. По словам главврача псковской инфекционки, для этого рекомендован полный курс «Спутник V».
Напомним, заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю выросла на 41,3%.
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