Когда и чем нужно ревакцинироваться, рассказали псковичам

09:59, 26 января 2022, ПАИ

Когда можно идти на ревакцинацию, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Один из них интересовался, когда следует повторно прививаться от коронавируса, если вакцинация была пройдена в августе. Анастасия Повторейко ответила, что повторная вакцинация проводится через 6 месяцев.

Также люди спрашивают, чем лучше проводить ревакцинацию. По словам главврача псковской инфекционки, для этого рекомендован полный курс «Спутник V».

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Псковской области за неделю выросла на 41,3%.