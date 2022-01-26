Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова завоевала золото в прыжках в длину в Москве
На открытом первенстве Москвы среди легкоатлетов до 23 лет псковичка Наталья Спиридонова завоевала золотую медаль в прыжках в длину. Как сообщила спортсменка корреспонденту Псковского агентства информации, её результат 5 м 96 см.
Эксклюзивное видео победного прыжка смотрите в телеграм-канале ПсковОблСпорт.
Первенство Москвы в помещении среди юниоров проходит 25-26 января в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА.
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Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова завоевала золото в прыжках в длину в Москве
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