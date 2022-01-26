У 73% заболевших омикроном наблюдается насморк
При боли в горле и заложенности носа показано ПЦР-тестирование с целью исключения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.
«Сильно болит горло, заложен нос, температура в норме. Может быть, это коронавирус?» - написал один из них.
Анастасия Повторейко отметила, что у 73% заболевших омикроном наблюдается насморк. Поэтому необходимо пройти обследование методом ПЦР и обязательно соблюдать изоляцию.
Так же следует поступить и при наличии кашля и давящей головной боли — о таких симптомах заявил другой пользователь, переболевший коронавирусом год назад и сделавший прививку от заболевания в августе.
Напомним, омикрон выявлен в 7 муниципалитетах Псковской области.