У 73% заболевших омикроном наблюдается насморк

10:17, 26 января 2022, ПАИ

При боли в горле и заложенности носа показано ПЦР-тестирование с целью исключения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Сильно болит горло, заложен нос, температура в норме. Может быть, это коронавирус?» - написал один из них.

Анастасия Повторейко отметила, что у 73% заболевших омикроном наблюдается насморк. Поэтому необходимо пройти обследование методом ПЦР и обязательно соблюдать изоляцию.

Так же следует поступить и при наличии кашля и давящей головной боли — о таких симптомах заявил другой пользователь, переболевший коронавирусом год назад и сделавший прививку от заболевания в августе.

Напомним, омикрон выявлен в 7 муниципалитетах Псковской области.