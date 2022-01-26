Когда возможна вакцинация подростков при наличии бронхиальной астмы

10:34, 26 января 2022, ПАИ

Вакцинация подростков при бронхиальной астме возможна только в период стойкой ремиссии. Об этом сообщила главный врач псковской инфекционки Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

Один из них поинтересовался, можно ли подростку делать прививку от коронавируса, если от других медицинский отвод по указанному заболеванию.

Можно ли прививаться от коронавируса при эпилепсии, читайте здесь.