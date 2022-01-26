Можно ли прививаться от коронавируса при эпилепсии, рассказала Анастасия Повторейко

10:30, 26 января 2022, ПАИ

Можно ли прививаться от коронавируса при эпилепсии, рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

По её словам, это можно делать и прививаться следует любой вакциной, зарегистрированной в России. Ранее Минздрав России утвердил перечень медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса.

Когда и чем нужно ревакцинироваться, читайте здесь.