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Можно ли прививаться от коронавируса при эпилепсии, рассказала Анастасия Повторейко

Можно ли прививаться от коронавируса при эпилепсии, рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

По её словам, это можно делать и прививаться следует любой вакциной, зарегистрированной в России. Ранее Минздрав России утвердил перечень медицинских противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса.

Когда и чем нужно ревакцинироваться, читайте здесь.

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