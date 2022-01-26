Андрей Турчак подарил юному великолучанину планшет

10:51, 26 января 2022, ПАИ

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подарил 12-летнему Матвею из села Астратово Великолукского района планшет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Наш путь».

Матвею 12 лет, вместе с семьей он живет в деревне Астратово Лычевской волости, учится в школе № 17 имени Матвея Кузьмина. Об акции «Елка желаний» мальчик узнал из интернета и твердо решил принять в ней участие.

Мама мальчика рассказала, что изначально не поверила в затею сына, но все равно написали письмо в рамках новогодней акции. Звонок от Андрея Турчака оказался для семьи неожиданностью.

«В то, что это правда, мы поверили далеко не сразу… Но чудо свершилось! Спасибо огромное нашему волшебнику Андрею Анатольевичу Турчаку и его помощнику Валерию Филимонову, который лично доставил подарок Матвею к нам домой, за исполненную мечту и отличные эмоции!» - поблагодарила Дарья Рыжкова, рассказав, что подарок пришел за неделю до дня рождения сына, поэтому для них это двойной подарок - «планшет и уверенность в том, что чудеса бывают».