Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Андрей Турчак подарил юному великолучанину планшет

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» первый заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак подарил 12-летнему Матвею из села Астратово Великолукского района планшет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Наш путь».

Матвею 12 лет, вместе с семьей он живет в деревне Астратово Лычевской волости, учится в школе № 17 имени Матвея Кузьмина. Об акции «Елка желаний» мальчик узнал из интернета и твердо решил принять в ней участие.

Мама мальчика рассказала, что изначально не поверила в затею сына, но все равно написали письмо в рамках новогодней акции. Звонок от Андрея Турчака оказался для семьи неожиданностью.

«В то, что это правда, мы поверили далеко не сразу… Но чудо свершилось! Спасибо огромное нашему волшебнику Андрею Анатольевичу Турчаку и его помощнику Валерию Филимонову, который лично доставил подарок Матвею к нам домой, за исполненную мечту и отличные эмоции!» - поблагодарила Дарья Рыжкова, рассказав, что подарок пришел за неделю до дня рождения сына, поэтому для них это двойной подарок - «планшет и уверенность в том, что чудеса бывают».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

26 января 2022

Главврач псковской инфекционки: Тест на антитела больше не имеет практического применения
26 января 2022

Андрей Турчак подарил юному великолучанину планшет

26 января 2022

При каких симптомах детям необходимо сделать ПЦР-тест
26 января 2022

Публикуем видео сгоревшего на парковке торгового центра Fjord Plaza ВАЗ-21061
26 января 2022

Можно ли прививаться от коронавируса при эпилепсии, рассказала Анастасия Повторейко
26 января 2022

В Новгородской области пропал полуторагодовалый ребенок

26 января 2022

У 73% заболевших омикроном наблюдается насморк

26 января 2022

Наталия Соколова о сбежавших из сада детях: Возникает вопрос о людском безразличии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...