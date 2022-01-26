Электроэнергию отключат в двух деревнях Великолукского района 27 января

11:03, 26 января 2022, ПАИ

27 января в двух деревнях Великолукского района отключат электроэнергию, пишет районная газета «Наш путь» со ссылкой на ПО «Южные электрические сети».

Так, 27 января с 09:00 до 17:00 будет отключена подача электроэнергии в деревнях Каменка и Астратово для проведения ремонтных работ и замены приборов учёта электроэнергии.