Электроэнергию отключат в двух деревнях Великолукского района 27 января
27 января в двух деревнях Великолукского района отключат электроэнергию, пишет районная газета «Наш путь» со ссылкой на ПО «Южные электрические сети».
Так, 27 января с 09:00 до 17:00 будет отключена подача электроэнергии в деревнях Каменка и Астратово для проведения ремонтных работ и замены приборов учёта электроэнергии.
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