Бюджетный комитет Псковского областного Собрания поддержал федеральный законопроект об усовершенствовании порядка уплаты налогов

11:14, 26 января 2022, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 26 января поддержал федеральный законопроект № 46702-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части совершенствования порядка уплаты налогов)», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Псковской области Алексей Павлов отметил, что законопроект разработан в целях упрощения порядка уплаты налогов и иных обязательных платежей, предусмотренных Налоговым кодексом РФ, и совершенствования налогового администрирования. При этом он ни в коей мере не затрагивает вопросы, связанные с порядком исчисления налогов.

Законопроектом предлагается вместо существующей в настоящее время обязанности заполнения плательщиками большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов внедрить институт единого налогового счета, открываемого каждому плательщику в Федеральном казначействе, куда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. При этом налоговый орган на основе имеющихся у него документов и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платёж в счёт исполнения плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, предоставляемой в некоторых случаях плательщиком.

Алексей Павлов отметил, что налогоплательщики подали более 2 млн 900 тыс. платежных поручений, и законопроект поможет облегчить оформление документов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что реализация положений законопроекта позволит создать для налогоплательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в расчётно-кассовых операциях, время оформления расчетных документов, количество документов, формируемых налоговым органом для сальдирования расчётов по разным видам платежей, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчётов плательщика с бюджетом при минимальном количестве ошибок как со стороны плательщиков, так и налоговых органов.

Члены комитета поддержали законопроект, его вынесут на сессию Псковского областного Собрания с рекомендацией поддержать и затем направить в комитет Госдумы по бюджету и налогам.