Правительство направит более 17 млрд рублей на оплату труда медицинских работников

11:16, 26 января 2022, ПАИ

В 2022 году правительство дополнительно направит более 17,3 млрд рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС). Решение было принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

«Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников – востребованных специалистов», – отметил Михаил Мишустин. По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников.

Михаил Мишустин подчеркнул, что труд врачей и медсестёр – один из самых значимых.

«И мы благодарны за всё, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан», – подчеркнул глава кабмина и обратился к региональным властям с просьбой следить за тем, чтобы не было задержек с выплатой зарплат медикам.