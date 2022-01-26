Псковичи принимают участие в Кубке ВДВ по самбо в Иваново
Псковичи принимают участие в Кубке ВДВ по самбо в Иваново. Как сообщил председатель региональной федерации самбо Дмитрий Алекминский, Псковскую область на соревнованиях представляют мастер спорта Павел Фалилеев (98 кг) и кандидат в мастера спорта Михаил Васильев (88 кг).
Традиционные соревнования самбистов, посвященные памяти генерал-майора С.М. Лаговского, проходят в городе Иваново с 26 по 29 января. По итогам турнира будет сформирована сборная команда ВДВ для участия в Чемпионате Вооруженных сил России по самбо.
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