Псковичи принимают участие в Кубке ВДВ по самбо в Иваново

11:18, 26 января 2022, ПАИ

Псковичи принимают участие в Кубке ВДВ по самбо в Иваново. Как сообщил председатель региональной федерации самбо Дмитрий Алекминский, Псковскую область на соревнованиях представляют мастер спорта Павел Фалилеев (98 кг) и кандидат в мастера спорта Михаил Васильев (88 кг).

Традиционные соревнования самбистов, посвященные памяти генерал-майора С.М. Лаговского, проходят в городе Иваново с 26 по 29 января. По итогам турнира будет сформирована сборная команда ВДВ для участия в Чемпионате Вооруженных сил России по самбо.