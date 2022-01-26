Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Трёх пьяных водителей задержали полицейские в Псковской области

Трёх нетрезвых водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили псковские полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 22 января в Пскове на улице Народной сотрудники полиции остановили автомобиль «Фольксваген». После прохождения освидетельствования оказалось, что 42-летний водитель иномарки находится в состоянии алкогольного опьянения. Утром 25 января на улице Чудской также остановили  автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял нетрезвый молодой человек.

В Дно вечером 24 января на улице Дзержинского остановили для проверки «Мерседес-Бенц», за рулем которого находился 30-летний местный житель. После проверки оказалось, что мужчина был пьян.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

26 января 2022

Выгнала ребенка на мороз и укусила сотрудников полиции. Суд Алтайского края арестовал нерадивых родителей
26 января 2022

Публикуем видео сгоревшего на парковке торгового центра Fjord Plaza ВАЗ-21061
26 января 2022

В Новгородской области пропал полуторагодовалый ребенок

26 января 2022

Двое мужчин избили битой таксиста в Великолукском районе
26 января 2022

Второе уголовное дело возбуждено после издевательств в многодетной семье в Алтайском крае

26 января 2022

ВАЗ-21061 не выдержал испытания дрифтом и сгорел на парковке торгового центра Fjord Plaza
25 января 2022

Три человека пострадали в ДТП в Бежаницком районе
25 января 2022

Первое место в России занимает псковское УМВД по раскрываемости киберпреступлений

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...