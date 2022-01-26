Трёх пьяных водителей задержали полицейские в Псковской области

11:24, 26 января 2022, ПАИ

Трёх нетрезвых водителей, ранее подвергавшихся административному наказанию за аналогичное правонарушение, остановили псковские полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ночью 22 января в Пскове на улице Народной сотрудники полиции остановили автомобиль «Фольксваген». После прохождения освидетельствования оказалось, что 42-летний водитель иномарки находится в состоянии алкогольного опьянения. Утром 25 января на улице Чудской также остановили автомобиль ВАЗ-2115, которым управлял нетрезвый молодой человек.

В Дно вечером 24 января на улице Дзержинского остановили для проверки «Мерседес-Бенц», за рулем которого находился 30-летний местный житель. После проверки оказалось, что мужчина был пьян.

В пресс-службе ведомства напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.