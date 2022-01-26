Подопечные псковского зооприюта «Шанс» могут остаться без каши

11:27, 26 января 2022, ПАИ

Псковичей просят помочь зоозащитной организации «Шанс» закрыть долг за электричество, чтобы подопечные приюта не остались без каши. Об этом сообщается в группе «Шанса» в соцсети «ВКонтакте».

«Зима и низкие температуры - для нас тяжелое время. Накопился долг за электричество за 2 месяца. Мы под угрозой отключения электроэнергии, а это значит, что мы не сможем накормить собак, не сможем сварить кашу. И в наших бытовках моментально станет холодно, а там кругом старички и тощие собаки», - рассказали зоозащитники. Кроме того, работникам пункта передержки негде будет согреться весь день.

Реквизиты для оказания помощи можно найти в группе «Шанса».