Чешские альпака и овцы успешно пересекли границу в Себежском районе

11:32, 26 января 2022, ПАИ

В Себежском районе на российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области в МАПП «Бурачки» сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 24 альпака и двух овец. Животных везли из Чехии в адрес грузополучателя из Московской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ведомства убедились, что животные здоровы и ввозятся в соответствии со всеми ветеринарными требованиями Российской Федерации.

После завершения всех контрольно-надзорных процедур альпака и овцы продолжили движение в адрес получателя.