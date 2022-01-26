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Чешские альпака и овцы успешно пересекли границу в Себежском районе

В Себежском районе на российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области в МАПП «Бурачки» сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 24 альпака и двух овец. Животных везли из Чехии в адрес грузополучателя из Московской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Инспекторы ведомства убедились, что животные здоровы и ввозятся в соответствии со всеми ветеринарными требованиями Российской Федерации. 

После завершения всех контрольно-надзорных процедур альпака и овцы продолжили движение в адрес получателя.

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