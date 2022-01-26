Безлимитный интернет подключили в общежитии для студентов Островского колледжа

11:42, 26 января 2022, ПАИ

Безлимитный интернет подключили в общежитии для студентов Островского многопрофильного колледжа. Подключение обеспечил депутат Островского района, член Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, руководитель сельхозпредприятия «НЕРТА» Владлен Небейголова, сообщила газета «Островские вести».

«Мне очень приятно стать участником такой благотворительной акции, которая поможет молодым людям более качественно готовиться к занятиям, расширить свой кругозор, быть в курсе событий, да и вообще сделать жизнь познавательнее.



В XXI веке отсутствие нормального интернета – явно не норма, но не у всех студентов колледжа есть возможность удаленного доступа к сети, тем более безлимитного. Надеюсь, теперь их внутренняя и внешняя коммуникация будет на уровне.



Для меня большое удовольствие и удовлетворение видеть неподдельную радость молодых людей, их живые и позитивные эмоции», – подчеркнул Владлен Небейголова и поздравил учащихся колледжа с праздником – Днём студента.

Оборудование и подключение точки доступа Wi-Fi предоставлено на безвозмездной основе. Дальше руководство Островского многопрофильного колледжа планирует оборудовать в здании общежития стационарное рабочее место с системным блоком и монитором для учащихся.