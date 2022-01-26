Более 74 тысяч россиян заболели коронавирусом за сутки
В России зафиксировали новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки – 74 692 случая, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
26 января в стране зафиксировано 657 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровели от коронавируса 28 197 человек. Всего по состоянию на 26 января в России выявлен 11 315 801 случай заболевания коронавирусом, 10 099 937 человек выздоровело, 328 105 – умерло.
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