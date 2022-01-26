Военнослужащие Псковского соединения ВДВ выполнили контрольные стрельбы
На полигоне «Завеличье» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения прошло занятие по огневой подготовке с личным составом. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
В соответствии с планом боевой подготовки десантники выполнили упражнения контрольных стрельб из автоматов АК-74 М из различных положений - стоя, сидя с колена и лежа.
Кроме того, военнослужащие отработали нормативы по метанию ручных осколочных гранат, занятию и смене огневой позиции для стрельбы, неполную разборку и сборку стрелкового оружия.
В контрольном занятии по огневой подготовке приняли участие около 300 военнослужащих Псковского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск.
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