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29 января Новосокольнический район отметит 78-ю годовщину освобождения от фашистов

29 января Новосокольнический район отметит 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщает газета «Новосокольнический край».

Оргкомитет разработал программу мероприятий, проведение которых возможно в период пандемии. Некоторые из них уже состоялись.

Районный краеведческий музей первым включился в программу празднования. В рамках международного проекта здесь состоялся телемост «Актобе — Новосокольники». Встреча в режиме видеосвязи была посвящена Дню памяти Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и Дню освобождения Новосокольнического района от фашистских захватчиков.

Со стороны Казахстана на связь вышли старший научный сотрудник, руководитель отдела Актюбинского областного мемориального музея Героя Советского Союза Алии Молдагуловой Алия Агниязова и старший научный сотрудник Саулеш Тажбенова, представители образования и культуры.

В зале Новосокольнического краеведческого музея находились заместитель главы администрации района Татьяна Лисица, председатель комитета по культуре Галина Куркова, заведующая музеем Елена Маркова, главный редактор газеты «Новосокольнический край» Елена Королькова, заместитель руководителя поискового отряда «Поиск» Андрей Нисаев, методист по молодёжной политике Любовь Никифорова, волонтеры Дарья Клеменкова и Марина Шапканова.

Весь январь сотрудники музея проводят здесь тематические экскурсии, уроки мужества со школьниками на тему «И в памяти, и в сердце навсегда».

В эти дни в музее представлена новая экспозиция «Снова к прошлому взглядом приблизимся». Вниманию посетителей предложены фотографии и фотоальбомы, посвящённые освобождению города.

Кроме того, в городе прошла молодёжная акция «Фронтовые почтальоны». Волонтёры раздавали прохожим письма, свёрнутые треугольником, на манер тех, что были во время войны. В письмах - краткая информация об освобождении Новосокольников от немецко-фашистских захватчиков и приглашение на театрализованную концертную программу, которая состоится 29 января в 13:00 в Доме культуры им. Воровского.

В Детской школе искусств проходит выставка работ детей, обучающихся на художественном отделении. Рисунки украшают окна школы, а также фойе. Выставка называется «На войне как на войне».

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