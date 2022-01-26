Итоги капитального ремонта домов в 2021 году – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

14:12, 26 января 2022, ПАИ

В медиацентре ПАИ 20 января состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам капитального ремонта домов в Псковской области. О выполненных работах в сфере капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 году и планах на 2022-й, трудностях с заменой газового оборудования и ремонтом лифтов и о многом другом рассказал руководитель Фонда капремонта Псковской области Сергей Шарлаев. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи в медиацентре.

– Коллеги, добрый день! Сегодня в медиацентре Псковского агентства информации у нас в гостях глава Фонда капитального ремонта Псковской области Сергей Борисович Шарлаев, поговорим мы сегодня об итогах 2021 года, о работе Фонда и о том, какие планы у Фонда капремонта на наступивший 2022 год. Прежде чем перейдем к вопросам, я предлагаю, Сергей Борисович, кратко рассказать, какие достижения и, может, не решенные до сих пор проблемы у Фонда за минувший 2021 год.

– Добрый день, спасибо. О результатах. Что касается работы в 2021 году, было несколько направлений: выполнение строительно-монтажных работ, непосредственно по капитальному ремонту, второе направление – это сбор взносов и взыскания в судебном порядке там, где эти взносы не оплачиваются своевременно. Это два таких фундамента, на которых зиждется вся наша работа.

Капитальный ремонт домов

В 2021 году работы были проведены в 442 многоквартирных домах, выполнена 851 работа. Необходимо сказать о том, что это на 47% домов больше, чем в 2021 году. В 2021 году работы были выполнены в 301 многоквартирном доме. По процентам выполнения хочется отметить, что план 2021 года мы выполнили на 97%. Это 658 миллионов рублей. Соответственно, было сделано свыше 100 крыш, более 170 инженерных систем, 125 лифтов было заменено в 45 многоквартирных домах. И если говорить о планах прошлых лет, то мы завершили работы по плану 2017, 2018, 2019 и 2020 годов. То есть все эти планы были выполнены.

– Долги закрыты?

– Да. У нас остались долги еще в 2016 году, но сам план выполнен на 96,6%, то есть долги незначительные. Это выполнение работ по газу, и мы в этом году приступаем к этой работе. Весь прошлый год мы занимались проектированием, поэтому подготовительные работы выполнены. В этом году мы приступим непосредственно к строительно-монтажным работам. Конечно, очень важен вопрос замены газового оборудования внутри дома. Это связано как с нашей личной безопасностью, так и с безопасностью соседей. Мы думаем, что жители Псковской области откликнутся и со всем пониманием отнесутся к этому процессу, потому что нам будет необходим 100-процентный доступ во все жилые помещения.

Переходя плавно к 2022 году, хочу сказать, что работы уже ведутся по 2022 году, в мае 2021 года мы приступили к проектированию, поэтому на сегодняшний день практически все работы запроектированы, и по целому ряду объектов мы приступили к строительно-монтажным работам. На сегодняшний день у нас 32% договоров заключено, 17% сейчас находятся в торгах. Я думаю, что всю договорную кампанию мы к началу апреля должны будем завершить и, соответственно, на апрель-май план – максимально широко развернуть все работы, которые мы должны будем выполнить в 2022 году. А именно, это работы в 172 многоквартирных домах. Чуть меньше 250 элементов: порядка 100 крыш, 33 фасада, различные инженерные системы и, конечно, лифты. Если говорить по домам, то традиционно большая часть работ будет проведена в городе Пскове, 58 домов. Исходя из того, что 170 домов вообще в работе, мы видим, соответственно, что практически треть – это город Псков. Непосредственно по тем работам, которые будут выполняться в 2022 году, жители могут обратиться в Фонд, уточнить, когда, что и чего будет выполняться. Плюс мы, конечно же, ранее направляли в квитанциях предложения о проведении работ. Соответственно, люди должны видеть, что у них планируется выполнить в 2022 году. Данные виды работ можно посмотреть у нас на сайте, ознакомиться с программой.

Что еще было у нас в прошлом году? Для того чтобы максимально выполнить план, как я сказал, 97% мы выполнили. Пришлось, конечно, работать достаточно жестко с управляющими организациями, с подрядными организациями, мы вынуждены были расторгнуть 8 договоров в связи с тем, что подрядные организации не вовремя выполнили работы, а точнее, вообще их не начинали и, соответственно, не выполнили. Это является одной из причин, почему мы не смогли на 100% выполнить. Часть работ мы успели переторговать и выполнить в текущем периоде, а часть только успели переторговать, но в связи с наступлением зимнего периода работы были по согласованию с собственниками перенесены уже на начало 2022 года.

Конечно же, расторжение договора – это крайняя и на самом деле очень плохая мера: процесс очень сильно затягивается, необходимо свериться, что подрядчик выполнил, потому что так или иначе эти работы все равно подлежат оплате, либо в добровольном порядке, либо в последующем уже в судебном порядке взыскивает подрядчик с Фонда. Работа по сверке объемов очень длительная, и, конечно, жители справедливо негодуют в таком случае. Но приходится применять и такой механизм. В основном мы применяем механизм штрафа и понуждения. Необходимо сказать, что мы 4,7 млн рублей получили в виде штрафов с подрядных организаций за несвоевременное исполнение ремонта. В прошлом году эта цифра была гораздо меньше, всего 1 млн 430 тысяч. Как мы видим, достаточно эффективно все это работает.

Если говорить о собираемости, о втором нашем фундамента, о второй нашей вехе, которая является основой для нас, поскольку все, что мы собираем, и уходит у нас на ремонт, то здесь необходимо сказать о том, что жители Псковской области – во всяком случае, я так это оцениваю – видят, что работы выполняются, выполняются в достаточно большом объеме, впервые перевалили за 95-процентный рубеж. То есть общая собираемость за 2021 год – 96,4%. Это высокий процент, с учетом тех нюансов, о которых мы знаем, – пандемия и так далее, и тому подобное. На сегодняшний день все равно общая задолженность достаточно высокая, это 590 млн рублей, но необходимо сказать, что эта задолженность, исходя из процента собираемости, была накоплена в предыдущие годы. Так, в 2015 году 64% была собираемость, а в 2016 году всего 79%, в 2017 году 79,6%. Вся эта задолженность была сформирована в прошлые годы. Если говорить по районам, обычно всегда интересуются, где у нас наибольший процент собираемости, то хотелось бы отметить и поблагодарить жителей Новоржевского района – 118%.

– Заплатили и за 2022 год?

– За 2021-й и за прошлые периоды. Локнянский район – 104%. Дновский район – 112%. Новосокольники – 99,5%. Есть, конечно, у нас и отстающие районы, но и здесь я бы хотел сказать о положительной динамике. Я думаю, что те, кто интересуется вопросами капитального ремонта, помнят о том, что Гдовский район у нас был с наименьшим процентом собираемости – 37%. В этом году по итогам – 61%. То есть практически в два раза мы увеличили. Результатом этого послужило то, что и работы там выполнялись, и что там говорить, конечно, мы обращались к жителям с просьбой услышать нас. А там, где нас не услышали, мы подали на 2 млн исковых заявлений по взысканию задолженности. Мы видим, что результат в данном случае есть: существенный рост по данному району, по жителям.

Муниципальная и федеральная собственность

Также хотелось бы отметить по собираемости по органам власти, муниципальная собственность, субъектовая и федеральная. Что касается муниципальной, процент достаточно неплохой – 94, но при этом мы видим, что этот процент все-таки ниже, чем собираемость непосредственно по населению. Это, конечно, вызывает у нас озабоченность, и мы считаем, что это неправильно, поскольку органы власти все-таки должны являться примером. И с отрицательной точки зрения отметить оплату за муниципальную собственность в таком районе, как Дедовичи. Общий процент – всего 30%. При этом население порядка 90% оплачивает. С главой встречались, обсуждали этот момент. Есть заверения, обещания, что в этом году – там есть порядка 4 млн задолженность – эта задолженность будет погашена. Плюсский район в этом году тоже за свои помещения заплатил всего в размере 23%. Общались с администрацией, тоже вроде была достигнута договоренность, что в этом году все эти задолженности будут погашены. И Пушкиногорский район. Но здесь необходимо сказать, что самый низкий процент. Ноль процентов. Но там есть определенные сложности, с главой мы несколько раз обсуждали. Там есть 100-процентная гарантия, что в 2022 году все эти задолженности будут оплачены. Будем надеяться на то, что эти обещания будут выполнены. Тем не менее есть целый ряд муниципальных образований, которые свои обязательства выполнили в этом году так же, как и жители, с опережающими темпами. Вот Печорский район – 150%. Новоржевский – там и жители высокий процент, свыше 100%, и муниципальное образование – 382%. Те долги, которые были, все погашены. Струги Красные – 300%. Все это погашено. В этом году большой объем в Пыталовском районе глава погасил задолженность. Есть серьезная положительная динамика, и коллегам хочется только сказать спасибо.

По федеральной собственности у нас, конечно, есть проблема, достаточно высокая заодлженность по Министерству обороны. Но мы отработали с ними в прошлом году достаточно плотно, и если была собираемость достаточно низкая, то в этом году мы добились собираемости порядка 160%. Мы ту задолженность, которая у них была в размере 19 млн рублей, разобрали по периодам, разобрали по помещениям. Сейчас мы на 10 млн подали на них в суд, там, где мы не смогли договориться. А добровольно коллеги из Министерства обороны в декабре свыше 7 млн рублей нам оплатили. Это объем, сопоставимый с объемом, который оплатили с 2015-го по 2021 год. Поэтому такой высокий процент. Есть у нас, конечно, проблема по собираемости – это нежилые помещения. Это та задача, которая стоит в этом году, надо разобраться с этим вопросом.

Квитанция нам не приходила

– Нежилые помещения – это те, уточню, в том числе, которые предназначены для коммерческого использования?

– Да, в основном они как раз и предназначены для коммерческого использования. Это помещения, принадлежащие юридическим лицам и физическим лицам. Если с процентом собираемости по юридическим лицам у нас было 70%, сейчас 81%, мы видим положительную динамику. То с нежилыми помещениями, принадлежащими физлицам, динамика не столь существенная, 60%, а было 54%. Плюс 6% есть, но, конечно, это не тот процент, который бы мы хотели увидеть. Общая задолженность по нежилым помещениям, принадлежащим физическим лицам, – 24 млн рублей, юридическим – 13 млн рублей. Очень большая сумма, которая могла бы пойти на ремонт многоквартирных домов, мы встречались с управляющими организациями по этим вопросам, в части обеспечения доставки квитанций. Поскольку в течение года были обращения от владельцев нежилых помещений – физических лиц – о том, что они якобы впервые получили квитанцию.

– Мы бы рады заплатить, но квитанция к нам не приходила.

– Да. Причем, как я понимаю, как физическое лицо за свою квартиру они платили, а здесь сидели у себя в квартире и радовались тому, что квитанцию им не доставляли. Понятно, что они прекрасно понимали, что должны были платить, и коллеги в данном случае начинают заявлять об исковой давности. Но хочу сказать, что не все. Некоторые проявляют осознанность и заключают соглашения о рассрочке, мы идем в таких случаях всегда навстречу. Взаимоприемлемые графики согласовываются, и оплачиваются те периоды, в том числе включают и тот период, за сроком исковой давности. Здесь нужно сказать спасибо тем людям. В общей сложности мы подали исковых заявлений на 40 млн рублей, это 1400 исковых заявлений. В прошлом году было на 28 млн. Тоже удалось нам в данном случае увеличить объем взыскиваемой задолженности. Это коротко, что бы я хотел осветить в рамках реализации программы капитального ремонта. Соответственно, готов ответить на вопросы.

– Спасибо, Сергей Борисович. Коллеги, есть вопросы?

– Хочу, прежде всего, поблагодарить Фонд и сказать, что действительно эффективность его увеличивается, в чем я могла убедиться. Потому что у нас дом никак не входил в капремонт, хотя по плану должен был быть отремонтирован. В прошлом году мы провели собрание и вышли в Фонд капремонта, и вот вчера уже квитанция, где написано предложение собственникам о том, что у нас будут ремонтировать крышу.

– Соответственно, в 2022 году.

– Да, в 2022 году, чему мы очень рады. И вопрос такой: а когда вообще начинается обычно ремонт крыш, как правило?

– Тут вопрос, с одной стороны, достаточно простой, с другой стороны, неоднозначный. Дискуссия такая идет постоянно, всегда и, наверное, будет идти еще долгое время. В принципе, в соответствии с действующим законодательством никаких ограничений по периоду проведения работ по капитальному ремонту кровли не имеется. Эти работы можно производить круглогодично, потому что кровля не является обогревающим элементом. Кровля – это ограждающая конструкция от осадков. Поэтому работу можно производить и зимой, и летом. Конечно же, мы идем навстречу жителям, да и подрядчики заинтересованы производить работы в весенне-летне-осенние периоды. У нас есть примеры, когда жители просили даже произвести работы и в зимний период, потому что кровля находилась в таком плачевном состоянии, что любая оттепель приводила к протечкам. По сути своей, людям было без разницы, лишь бы быстрее начали работу. Конечно, львиная доля работ производится весной и летом. Завершается часть работ уже осенью. В исключительных случаях в том числе и зимой производятся работы.

Лифты

– По поводу качества производимых работ. Мы знаем, есть нарекания от жильцов. По поводу лифтов. В этом году много сменили лифтов, это большая, конечно, заслуга – 125. Но люди звонили, что долго, по 2 месяца приходилось подниматься пешком на этаж. По качеству капремонта много ли вы предъявляете претензий подрядчикам? И много ли жалуются сами собственники?

– Тут надо разбить все-таки вопрос на два. Давайте, наверное, с лифтов начнем. По поводу сроков замены лифта. Здесь вопрос не к качеству, а к сроку. Я понимаю людей, когда они говорят о том, что 2 месяца без лифта – это долго. Это немало, безусловно. Но необходимо отметить, что это все-таки оборудование, некачественный ремонт которого несет риск не только для здоровья. Последствия некачественного ремонта могут быть максимально плачевны. Поэтому подрядная организация к этим работам подходит максимально ответственно. Плюс процедура приемки лифта – не просто комиссия. Сначала выходит наша комиссия, которая создается Фондом вместе с подрядчиком, со стройконтролем, с управляющей организацией, с органами местного самоуправления. Оценили – приняли. Перед нашей комиссией выезжает инженерный центр, освидетельствует эти работы. И после того как прошли две эти процедуры, уже владелец лифта, управляющая организация, должна обращаться в Ростехнадзор для того, чтобы они обеспечили выход и выдачу свидетельства о вводе лифта в эксплуатацию. И только после этого уже лифт можно запускать в рабочий режим. Конечно же, это все процедурные сроки, это все время. Хочу сказать, что есть разный опыт замены лифтов. Подрядчики в принципе молодцы, справились с большим объемом, и сроки были, на мой взгляд, разумные и приемлемые. С затягиванием сроков по монтажу у нас случаев не было. Были моменты, но мы старались и подключали органы местного самоуправления, администрация города Пскова подключалась, когда управляющая организация несвоевременно подавала документы на вызов Ростехнадзора. Такие моменты тоже были, к сожалению. Поэтому здесь совместно, только-только совместная работа позволяет максимально быстро сделать лифт. Я еще раз говорю: необходимо отметить, что лифт является средством повышенной опасности, и работы сделать быстрее не представляется возможным. К этому нужно относиться все-таки с пониманием.

По качеству, думаю, что это одно из направлений, где нам надо работать, работать и еще раз работать. Вместе с подрядными организациями. Есть обращения. Опять же, если переходить на язык цифр, тут нужно понимать, что каждую жалобу мы обязательно отрабатываем. Но если на языке цифр – то таких жалоб немного. Как я уже говорил, мы более чем в 440 домах производили работы и порядка 800 с лишним элементов сделали. А если говорить о количестве поступивших жалоб, это порядка 20-30. Если пересчитать это в процентах – вроде как и немного. А с другой стороны, за каждой жалобой… Написал-то один человек, а кто-то не написал, но по сути своей за каждой жалобой стоит в большинстве своем как минимум подъезд. Поэтому с качеством необходимо работать, усиливать это направление.

Наверное, мы вряд ли когда-то добьемся, чтобы ни разу ни одной жалобы к нам не поступило. Это идиллия. Но минимизировать – да, это наша задача, и, безусловно, мы с подрядчиками об этом говорим. Единственное, какой здесь момент необходимо отметить. Очень многие жалобы можно было решить, как мы называем, на корню. Даже мы бы о них не узнали, не говоря уже об органах государственной власти, о средствах массовой информации, если бы подрядчик максимально плотно работал непосредственно с жителями и с управляющей организацией. И все эти вопросы сразу, на месте решал. Там ведь зачастую жалобы связаны не только с качеством, а с определенными желаниями и видением жителей - которые, собственно говоря, заплатили деньги за этот ремонт, - как бы они хотели, чтобы был сделан ремонт. И достаточно часто органы государственной власти обвиняют в формализме. Здесь тоже такой момент присутствует. Подрядчик не всегда сразу идет навстречу, приходится подключаться и находить взаимоприемлемые решения. Таким образом, решать вопрос по жалобе. Поэтому в этом направлении нам еще предстоит работать.

– Спасибо. По лифтам я хотел уточнить. В 2022 году тоже наверняка предстоят работы по установке лифтов. В каких городах? Очевидно, это Псков и Великие Луки? Будут эти лифты меняться? Сроки замены лифтов в этом году какие?

– Да, совершенно верно, Псков и Великие Луки. У нас получается 14 домов, порядка 49 лифтов. Один дом – это Великие Луки, остальные – Псков. Если в прошлом году, можно сказать, была залповая замена, мы сначала сделали 20 в начале года, потом уже основная – это уже на август, сентябрь, октябрь, ноябрь прошлого года. Здесь мы постараемся сделать это пораньше. Первые лифты, 14 штук, начнут менять в феврале.

– То есть конкурс уже разыгран?

– Да, первый конкурс уже разыгран. По оставшимся лифтам в настоящее время завершается работа по проектированию, мы рассчитываем завершить эту работу до 1 марта. Соответственно, после этого будут в течение одного-полутора месяцев конкурсные процедуры. На замену лифтов мы рассчитываем выйти где-то в конце мая – начале июня.

– Напомните, эти 14 лифтов – это какие лифты? Какой фирмы?

– Выиграл «Невский лифт», город Санкт-Петербург, в Колпино находится этот завод. Они в данном случае являются, по сути своей, «дочкой» Могилевского завода, то есть это будут белорусские лифты.

– Каждый год Фонд капитального ремонта по всей стране расширяет перечень работ, которые могут проводиться во время капитального ремонта домов. В 2022 году какие-то дополнительные виды работ в Псковской области будут вестись Фондом капитального ремонта?

– Перечень, по сути своей, определен Жилищным кодексом, и состав понятен. Единственное, надо сделать акцент, я уже об этом сказал, что мы в этом году впервые начинаем работу по замене систем газоснабжения. Мы их запроектировали, а в этом году начинаем строительно-монтажные работы. В предыдущие годы такие работы не делались.

Самое дорогое в квартире

– Какие трудности предвидите с работой с газовым оборудованием?

– Трудности, на мой взгляд, буду достаточно серьезными. Это обеспечение доступа. Мы уже общались с Межрегионгазом и с управляющими организациями, будет очередное совещание о порядке проведения данных работ. Поскольку кухня у нас с вами, что там скрывать, самое дорогое в квартире.

– В прямом и переносном смысле.

– Да! К сожалению, мы достаточно вольно относимся к перепланировке систем газоснабжения, и для того, чтобы нашим хозяйкам было удобно и в большинстве своем красиво все эти кухонные гарнитуры разместить. И все эти переносы не согласованы с Межрегионгазом. Как только перенос не согласован, газовая компания обязана при обнаружении таких работ отключить от газоснабжения и обязать либо согласовать переоборудование системы, либо привести ее в изначальное состояние. Процесс этот, как я понимаю, мягко говоря, непростой. Поэтому, я думаю, люди будут препятствовать нам в доступе в жилые помещения. А при замене систем газоснабжения необходим 100-процентный доступ.

Если какая-то квартира на стояке произвела переоборудование и оно не согласовано, мы с этим столкнемся, соответственно, пока не будет либо согласования, либо пока собственник не согласится, чтобы мы сделали именно так, как было изначально, весь стояк будет отключен от системы газоснабжения. Система газоснабжения у нас с вами – пищеприготовление. Соответственно, мы ожидаем целую волну жалоб по этому поводу. Будем вести разъяснительную работу. Плюс есть такой момент. Это наша с вами трудовая миграция, многие жители уехали в Петербург, в Москву, и найти их, чтобы провести работу по газоснабжению, тоже ляжет на плечи подрядчика.

– Но это и про воду касается, на самом деле?

– Это и про воду, да. Но если с водой можно сверху и снизу обрезать, подсоединиться и обеспечить подъезд водоснабжением, то здесь так не получится. Здесь придется либо… Мы уже говорили об этом, чтобы обходить подъезд до производства работ. Но жизнь подсказывает нам следующее: даже если мы обойдем, люди нам кивнут, а когда мы начнем работы – кто-то уедет, кто-то передумает, и здесь начнется разнополосица. И это будет серьезное испытание и для нас, и для подрядной организации. Но как я говорю, любая проблема расшивается, если ею занимаются. Поэтому думаю, что мы определенный объем по системам газоснабжения в этом году обязательно тоже сделаем.

– А что входит в ремонт общего имущества, только трубы около газовой плиты и колонки? Только это?

– Совершенно верно. До первого газопотребляющего оборудования, до первого отсекающего устройства. Перед гибкой разводкой обычно стоит кран.

– То есть до запорного устройства?

– Да, до первого запорного устройства, запорного крана. Но я хочу сказать, что мы в обязательном порядке, у нас запроектированы системы газоанализаторов. Мы будем ставить газоанализатор.

– Еще вопрос: а где будет такой ремонт газового оборудования, в Пскове?

– В 7 муниципальных образованиях. Основная масса – это Псков. Но есть и Великие Луки, есть Порхов, есть Псковский район, в этих районах мы тоже будем.

– А какого года эти дома, если трубы полностью износились и требуют замены? Наверное, это очень старые дома? Почему они требуют замены?

– Потому что они не менялись со срока ввода дома в эксплуатацию. У нас с вами есть системы, которые смонтированы в 70-80-х годах.

– Так у нас дом вообще 60-го года, и что, менять тоже надо будет все это?

– Безусловно.

– Готовьтесь! Коллеги, есть еще вопросы? У меня вопрос, может, вы не сможете на него ответить сразу. Просто ради интереса. Понятно, что в Псковской области масса домов, которые 60-70-х годов, многоквартирных. В практике Фонда капитального ремонта Псковской области есть какой-то самый старый дом, который вам приходилось ремонтировать?

- Насколько я понимаю, не в мою бытность, такие дома, безусловно, были. В Порхове 1800 какого-то года…

– То есть XIX века дома?

– Да, и это, естественно, объекты культурного наследия. Да, в Порхове 1800 какой-то год был.

– И еще один вопрос. В обратную сторону. Понятно, что у нас каждый год строят новые дома, платим мы тоже через какой-то определенный срок из этих новостроек взносы в Фонд капремонта. Есть ли в практике Фонда капремонта новые дома, которые приходилось ремонтировать, потому что когда-то они были построены так некачественно, что крыша износилась быстро, трубы пришли в негодность, вы понимаете, о чем я говорю.

– Да. На самом деле, пока, к счастью, такой практики не было, потому что есть такой аспект: дом новый, взносы они еще, мягко говоря, не насобирали на тот объем работ… Опять же, отсрочка на сегодняшний день у новых домов – 4 года. Кстати, на самом деле, вопрос очень и очень дискуссионный, с отсрочкой на 4 года, поскольку износ элемента начинается сразу. И при этом имеется отсрочка 4-летняя. Мы просчитывали: для того чтобы собирать на замену всех систем, в том числе новые дома в большинстве с лифтами, получается, свыше 80 лет нужно собирать. Поэтому вопрос очень и очень дискуссионный с этой отсрочкой, и хочу сказать, что во многих субъектах Российской Федерации разницы между домом, который был построен до принятия региональной программы, и который был построен после региональной программы и включен в нее, законодатель не делает. То есть одинаковый срок уплаты взносов. И именно из-за того, что износ системы начинается сразу, как только мы его эксплуатируем. Поэтому очень дискуссионный вопрос. И что касается новых домов. У нас с вами есть регламентные сроки замены, и пока эти регламентные сроки не подошли, соответственно, таких работ мы не производили.

– Спасибо. Коллеги, есть еще вопросы? Сергей Борисович, благодарю за ответы на вопросы, очень интересно. Надеюсь, что собираемость взносов по итогам вот этого, только наступившего 2022 года составит 100%, что муниципалитеты, которые вам начинают понемножку отдавать старые долги, эти долги все отдадут. Министерство, которое вы сегодня озвучивали, деньги вам тоже вернет. Я почему говорю все про должников, потому что, естественно, от того, как собираются взносы, зависит и скорость, и количество домов, которые Фонд капремонта Псковской области сможет отремонтировать каждый год. Коллеги, спасибо большое за вопросы. Ждем вас через некоторое время в гостях.