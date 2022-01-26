Еще 24 млн поступят в Псковскую область на лекарства против коронавируса

12:36, 26 января 2022, ПАИ

Еще 24 млн 139,8 тыс. рублей получит Псковская область на лекарства против коронавируса. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего регионам дополнительно будет выделено из резервного фонда свыше 20 млрд рублей. Эти средства направят на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией. Свыше 15 млрд рублей пойдёт на приобретение не зарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах.

Остальная часть средств предусмотрена на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами ещё более 830 тысяч человек.