К любым «соплям» нужно относиться как к омикрону – специалист

12:47, 26 января 2022, ПАИ

Сейчас практически любая простуда, кроме риновируса, — это омикрон, заявил врач-терапевт, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин. Он объяснил, какие симптомы помогут определить у себя омикрон без теста, пишет Lenta.ru.

По словам врача, понять, что у тебя омикрон, без тестирования на сегодняшний момент очень легко. «Огромное количество людей сейчас обращается. Говорят, что плохо себя чувствуют, трясет, хоть и делали прививку, гриппа нет. Главное, просто знать, что сегодня к любым «соплям» нужно относиться как к омикрону, потому что сейчас он разбушевался», — поделился специалист.

Ярослав Ашихмин добавил, что омикрон плохо выявляется тестированием, поэтому человек может его переносить и при наличии отрицательного теста на COVID-19.