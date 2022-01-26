Великолучанки победили на чемпионате России по стрельбе из лука в Орле

12:50, 26 января 2022, ПАИ

Великолучанки победили на чемпионате России по стрельбе из лука в Орле. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области. В индивидуальных соревнованиях в блочном луке Александра Савенкова завоевала золото.

В командных соревнованиях первое место у сборной Псковской области в составе: Кира Андреева, Ника Снеткова и Александра Савенкова.

В финале командного турнира великолучанки упорно сражались с командой Москвы и выиграли с преимуществом в одно очко 235:234.

Из Орла сборная Псковской области возвращается с двумя индивидуальными наградами Александры Савенковой (бронза Кубка России и золото чемпионата РФ). В командном зачете - по медали высшего достоинства с Кубка и чемпионата России.