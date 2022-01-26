Великолучанки победили на чемпионате России по стрельбе из лука в Орле
Великолучанки победили на чемпионате России по стрельбе из лука в Орле. Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области. В индивидуальных соревнованиях в блочном луке Александра Савенкова завоевала золото.
В командных соревнованиях первое место у сборной Псковской области в составе: Кира Андреева, Ника Снеткова и Александра Савенкова.
В финале командного турнира великолучанки упорно сражались с командой Москвы и выиграли с преимуществом в одно очко 235:234.
Из Орла сборная Псковской области возвращается с двумя индивидуальными наградами Александры Савенковой (бронза Кубка России и золото чемпионата РФ). В командном зачете - по медали высшего достоинства с Кубка и чемпионата России.
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