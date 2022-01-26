Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолучанки победили на чемпионате России по стрельбе из лука в Орле

Великолучанки победили на чемпионате России по стрельбе из лука в Орле.  Об этом сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области. В индивидуальных соревнованиях в блочном луке Александра Савенкова завоевала золото.

В командных соревнованиях первое место у сборной Псковской области в составе: Кира Андреева, Ника Снеткова и Александра Савенкова.

В финале командного турнира великолучанки упорно сражались с командой Москвы и выиграли с преимуществом в одно очко 235:234.

Из Орла сборная Псковской области возвращается с двумя индивидуальными наградами Александры Савенковой (бронза Кубка России и золото чемпионата РФ). В командном зачете - по медали высшего достоинства с Кубка и чемпионата России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

26 января 2022

Псковский курсант завоевала «золото» на турнире по самбо
26 января 2022

Великолучанки победили на чемпионате России по стрельбе из лука в Орле
26 января 2022

Псковичи принимают участие в Кубке ВДВ по самбо в Иваново
26 января 2022

Псковская легкоатлетка Наталья Спиридонова завоевала золото в прыжках в длину в Москве
25 января 2022

Спортсменки Пустошки проиграли в мини-футболе Пскову, но стали бронзовыми призёрами соревнований
25 января 2022

В Америке поступило предложение отведать «Лионеля Месси»
25 января 2022

Псковичка Наталья Спиридонова прыгнула выше всех на «Битве полов» в Москве
25 января 2022

Великолукская студентка одержала победу в велогонках в Португалии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...