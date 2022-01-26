Снег с обочин на Ольгинском мосту в Пскове уберут уже сегодня
Снег с обочин на Ольгинском мосту в Пскове уберут уже сегодня, 26 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.
Ранее горожане обратили внимание, что из-за снежных отвалов, возникших во время уборки проезжей части, дорожные полосы сузились ещё на полметра с каждой стороны. Автомобили едва «протискиваются».
Уборкой снега с моста займётся подрядная организация ГБУ ПО «Псковавтодор».
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