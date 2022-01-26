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Спорт

Псковский курсант завоевала золото на турнире по самбо

Псковский курсант Анастасия Васильева завоевала золото на турнире по самбо в Великих Луках. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России. Анастасия Васильева соревновалась в весовой категории до 59 кг. Благодаря победе, она выполнила норматив мастера спорта России.

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