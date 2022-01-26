28 января музей-усадьба Софьи Ковалевской в Великолукском районе закроется для посетителей

13:37, 26 января 2022, ПАИ

28 января мемориальный музей-усадьба Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района будет закрыт для посетителей, сообщает муниципальная газета «Наш путь».



29 января в 12:00 сотрудники музея приглашают гостей на сборную экскурсию (экспозиция во флигеле, посещение главного усадебного дома). Записаться необходимо до 28 января по электронной почте korvin.49@mail.ru; по телефону 8 (81153) 29-523 ежедневно в рабочие дни или в личных сообщениях сотрудника музея Светланы Белюковой.

Экскурсия состоится при численности группы не менее 10 человек. Проезд до деревни Полибино самостоятельный (личный транспорт).

Музей работает ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов. В выходные дни (суббота, воскресенье) экспозицию музея можно посетить только по предварительной записи. Прогулки по усадебному парку, катание на санках и ватрушках с музейной горки доступны во все дни недели. Вход в музей в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами. На территории музея ведётся видеонаблюдение.