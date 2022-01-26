Более 1,8 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
1 870 804 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 251,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 543 тысячи исследований.
По последним данным, в России зафиксирован 11 315 801 случай заболевания коронавирусом, 10 099 937 человек выздоровело, 328 105 – умерло.
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