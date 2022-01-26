Более 1,8 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

13:46, 26 января 2022, ПАИ

1 870 804 человека в России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 251,6 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 543 тысячи исследований.

По последним данным, в России зафиксирован 11 315 801 случай заболевания коронавирусом, 10 099 937 человек выздоровело, 328 105 – умерло.