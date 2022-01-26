Михаил Ведерников поручил разработать проект ремонта кровли Себежской библиотеки им. И. А. Бунина
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил выделить средства из резервного фонда администрации региона на разработку проектно-сметной документации на ремонт кровли Себежской центральной районной библиотеки имени И. А. Бунина. На эти цели требуется порядка 1,5 млн рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.
Финансирование будет направлено на проведение подготовительных работ, а также на комплексное исследование несущих конструкций. Самая большая статья расходов — подготовка проекта ремонта.
В настоящее время кровля учреждения культуры находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Само здание библиотеки — объект культурного наследия регионального значения. Вопрос проведения дальнейших работ на объекте и источники финансирования проработает комитет по культуре Псковской области совместно с региональным комитетом по охране объектов культурного наследия.
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