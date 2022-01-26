В России отметили предпосылки к снижению качества знаний у школьников на фоне пандемии

14:11, 26 января 2022, ПАИ

На данный момент Рособрнадзор наблюдает за качеством знаний российских школьников на фоне пандемии. В ведомстве наблюдают предпосылки к снижению знаний, но пока ситуация не является катастрофической. Об этом в среду заявил глава ведомства Анзор Музаев на XVIII съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, пишет ТАСС.

Музаев пояснил, что качество знаний школьников проверяется в рамках результатов государственных экзаменов, всероссийских проверочных работ и экзаменов в девятых классах. Также он отметил, что такая тенденция не удивительна, но «пока в тех цифрах, которые мы видим, ничего катастрофического нет».