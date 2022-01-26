Псковские депутаты обсудили создание в регионе безбарьерной среды

13:41, 26 января 2022, ПАИ

Внесение изменений в государственную программу Псковской области «Доступная среда для инвалидов и иных маломобильных групп населения» обсудили члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания сегодня, 26 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя комитета по социальной защите Псковской области Татьяна Селиверстова отметила, что ключевые поправки связаны с приведением в соответствие объёмов финансирования мероприятий программы, актуализацией статистических данных о количестве детей-инвалидов и других категорий маломобильных групп граждан, а также включением центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в порядок предоставления субсидий местным бюджетам.

Председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих напомнил, что финансирование программы «Доступная среда» в регионе в этом году выросло на 6,4 млн рублей и составило 42 млн 198 тысяч рублей. Он поинтересовался, на что будут потрачены дополнительно выделенные средства.

Татьяна Селиверстова пояснила, что средства направят на создание безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения и образования, на покупку реабилитационного оборудования, оснащение квартир для совместного проживания инвалидов, а также на оборудование тротуаров и переходов в муниципалитетах.

Она также уточнила, что приоритетные объекты для создания безбарьерной среды выбираются из специального реестра, составленного по согласованию с представителями общественных организаций инвалидов.

В итоге члены комитета по труду и социальной политике рекомендовали Псковскому областному Собранию принять на сессии предложенные поправки в госпрограмму.