Сотрудники псковского СОБРа отработал навыки стрельбы из стрелкового оружия

14:44, 26 января 2022, ПАИ

Сотрудники специального отряда быстрого реагирования псковской Росгвардии «Гепард» провели занятия по огневой подготовке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В ходе занятий спецназовцы выполнили нормативы по стрельбе из автомата специального «Вал», автомата Калашникова, снайперской винтовки «СВ-98» и пулемета «Печенег». В ведомстве отметили, что стрельбы направлены на совершенствование навыков владения различным оружием и являются основной формой проведения занятий по огневой подготовке.

Руководитель занятий отметил, что мастерство меткой стрельбы вырабатываются при помощи правильно поставленного обучения, тренировок и постоянной практики.

«Стрельба в боевых условиях требует умения поражать не только неподвижные, но и появляющиеся и движущиеся цели на разных дистанциях, из разных положений, в движении, с переносом огня по фронту и в глубину, в разных условиях освещения и погоды», – сообщили в ведомстве.