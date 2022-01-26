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Общество

Мокрый снег ожидается в Псковской области 27 января

Мокрый снег и до +1 градуса тепла ожидается в Псковской области 27 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В четверг на территории Псковской области ожидается облачная погода. Ночью пройдет небольшой снег, температура может опуститься до – 5…–10 градусов. Днем возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, ожидается от  –4…+1 градуса.

На дорогах местами сохраняется гололедица. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

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Мокрый снег ожидается в Псковской области 27 января

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