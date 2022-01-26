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Культура

В Псковской филармонии пройдет концерт лауреатов фестиваля «Открытое искусство»

Фото: ТКД

6 февраля на сцене Псковской государственной филармонии пройдет концерт лауреатов Второго образовательного фестиваля «открытое искусство», об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Девиз Фестиваля «Открытое искусство» - мир, полный открытий, и мир, открытый возможностям и радости творчества. Уникаьный фестиваль дает каждому ребенку шанс быть услышанным и замеченным, получить поддержку и реализовать свой творческий потенциал.

В этом году фестиваль собрал более 600 участников из 19 регионов страны с 14 по 17 января в Великом Новгороде, где проходили конкурсные прослушивания и образовательная программа.

Более 115 премий распределило компетентное жюри. Лауреаты Фестиваля в различных направлениях: инструментальное исполнительство (оркестровые струнные и духовые инструменты, инструменты народного оркестра, ударные инструменты); хореографическое искусство (классический танец, современный танец, народный танец); вокальное искусство (академическое пение, песня и романс, сольное народное пение) приедут в Псков с большим гала-концертом.

Поддерживать юных талантов на сцене будет заслуженный артист России, премьер Мариинского театра, художественный руководитель Фестиваля – Игорь Колб, который также примет участие в гала-концерте. И 17 лауреатов Фестиваля, которые приедут из разных городов России и выступят на гала-концерте: оркестр гусляров «Морозко» - Санкт-Петербург; танцевальные коллективы и солисты из Москвы: хореографическая студия «Фортуна», студенты Московской государственной академии хореографии, хореографические коллективы из Великого Новгорода: образцовый художественный коллектив «Хореографическая студия «Танцующий город», хореографическая студия-ансамбль «Карусель», хореографический ансамбль «Юный новгородец»; из Республики Карелия ансамбль народной музыки «Перегудки»; из Луги: Агаева Самира (скрипка); из города Тосно: хореографический ансамбль «Галатея» и из города Кингисепп: образцовый детский хореографический ансамбль «Гардарика».

Организатор Фестиваля – Продюсерский центр «Открытое искусство» уже не первый год поддерживает разнообразные творческие и образовательные инициативы, тем самым способствуя сохранению и развитию культурного наследия России. В числе крупных проектов Центра – танцевальный проект Dance.Dance.Dance с лучшими танцорами России.

Фестиваль проводится при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры Новгородской области.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.

Зрители старше 18 лет смогут посетить концерты филармонии при наличии одного следующих документов: медотвод от вакцинации и тест ПЦР, документ/QR-код о завершенной вакцинации от COVID-19 или документ, содержащий сведения о перенесенном заболевании COVID-19 за последние двенадцать месяцев.

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