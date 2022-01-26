Около 14 млн рублей потратили на ремонт дорог в Псковском районе
В 2021 году в Псковском районе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 1150 метров дорожного покрытия на сумму около 14 млн рублей. Об этом заявила глава Псковского района Наталья Федорова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 января.
Кроме того, она подчеркнула, что в рамках нацпроекта был выполнен ремонт «большого объема» региональных дорог.
Наталья Федорова также отметила, что муниципалитет справился с выполнением нацпроектов по всем направлениям.
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