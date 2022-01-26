В пять раз стало больше ТОСов в Псковском районе

15:32, 26 января 2022, ПАИ

В пять раз стало больше территориальных общественных самоуправлений на территории Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 26 января.

«Было всего три ТОСа, сегодня уже 16 общественых самоуправлений, которые принимают активное участие в конкурсе грантов. Пять-шесть грантов в год выигрывают, это очень хорошее привлечение средств», - поделилась глава муниципалитета.

Кроме того, она рассказала, что проекты, которые реализуются ТОСами с помощью привлеченных средств – разнообразные: ремонт дорог или водопровода, как в Щиглицах.

«Мы активно поддерживаем это направление, продвигаем. У нас в администрации района находится один из проектных офисов «Команды 2018», который помогает подать документы на грант», - поделилась Федорова.